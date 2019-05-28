مسافر يلقى حتفه على متن الطائرة لهذا السبب!

لقي أحد الركّاب المسافرين حتفه على متن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان، وكان في بادئ الأمر أصابته وعكةٌ صحية، لسبب وجود 246 عبوة كوكايين في المعدة والأمعاء.

وبحسب السلطات المكسيسكية، فقد هبطت الطائرة اضطراريًا في مكسيكو سيتي، بعد إبلاغ المسؤولين في الطائرة عن تعرّض أحد الركّاب لوعكةٍ صحةٍ مفاجئة، ليجري بعد ذلك اكشاف السبب.

وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا شمالي المكسيك إن الرجل (42 عاما)، ويدعى أودو إن، عانى خلال الرحلة من التشنجات، مما دفع طاقم الطائرة لطلب الإذن للهبوط اضطراريا.

وأضاف "عندما هبطت الطائرة في الساعة 2:25 صباحا يوم الجمعة ، استقلها المسعفون حيث أعلن وفاة أودو إن"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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وخلال تشريح جثة الياباني تم اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 عبوة كوكايين، يبلغ حجم كل منها 1 سم في 2.5 سم، وقال الادعاء إن سبب الوفاة هو تورم المخ، الناجم عن جرعة زائدة من المخدرات.

وذكر البيان أن الطائرة، التي تقل 198 راكبا اخر، استأنفت رحلتها إلى اليابان بعد نقل الجثة وتنفيذ البروتوكولات الدولية، وذلك بحسب ماأورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وتجدرُ الإشارة والتوضيح، إلى أنّ عصابات المخدرات حول العالم، يلجئون إلى نقل المخدرات من خلال الاستعانة بأشخاص لوضعها داخل المعدة والأمعاء، وهو تكتيك يجري استخدامه على نطاقٍ واسع وكبير.