رابط التقديم لأقسام كلية الأمير سلطان الصناعية للعام 1440_1441هـ - السعودية الآن

أعلنت كلية الأمير سلطان الصناعية في السعودية الآن عن موعد استقبال طلبات القبول في الكلية للعام الدراسي 1440_1441 هـ، على أن يكون العاشر من شوال وحتى السادس عشر من أكتوبر لجميع التخصصات.

وتضمنت الأقسام التي تستقبل طلبات القبول في كلبة الأمير سلطان الصناعية أقسام التقنية الميكانيكية تخصص صيانة ميكانيكية، تخصص إنتاج، وقسم التقنية الكهربائية تخصص آلات ومعدات كهربائية، وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، وقسم التقنية الكيميائية تخصص كيمياء صناعية.

رابط تقديم الطلبات في كلية الأمير سلطان الصناعية اضغط هنا

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ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الإلكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.

وتستقبل كلية الأمير سلطان الصناعية الطلبات من المواطنين السعوديين بعمر لا يزيد عن 20 عاماً الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95 % أو ما يعادلها، وأن يكون خريج العام الحالي 1439-1440، ومجتازًا لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية.

ويستثنى خريجو الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، وألا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن 40، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية، بحسب "صحيفة عاجل".