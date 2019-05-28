“روابط نتيجتك هنا” استعلم عن نتائج نهاية العام للصف الثالث الاعدادى 2019 لجميع المحافظات...

يمر العديد من طلاب الشهادة الاعدادية بحالة من الترقب والتوتر بجميع محافظات مصر، من أجل معرفة مصير المرحلة القادمة حيث انها من اهم المراحل التى ينتقل من خلالها الطالب الى المرحلة الثانوية “الثانوي العام – الثانوي الفني” وذلك على حسب مجموع الطالب، ولذلك سنتابع معكم موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، ومن المنتظر ان تظهر نتائج الامتحانات خلال هذا الاسبوع الجارى حين الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من المحافظ سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، سنوفر لكم روابط التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 نهاية العام بكل محافظة.
روابط الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الاسماعلية
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة اسوان
نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2019 محافظة القليوبية