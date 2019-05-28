بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة على الخط الأرضي...

أعلن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة برقم الجلوس، جاء ذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019، وبلغت نسبة نجاح نتيجة اعدادية القاهرة 82%، هذا وقد تقدم لامتحانات الفصل الأول للصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة 153 ألفا و126 طالبا وطالبة نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults القاهرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة برقم الجلوس خلال ساعات، وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية بأن النتيجة متاحة حالياً لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة على الخط الأرضي، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس الآن.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة برقم الجلوس يمكن الحصول عليها من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة cairogovresults، وللحصول على نتيجة اعدادية القاهرة يمكن الدخول على الروابط التالية.

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للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة، يتم الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي المرفق أعلاه، ثم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص، وعرض النتيجة للحصول على الدرجات التفصيلية لمواد الصف الثالث الاعدادي (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية، التربية الفنية).

كما أتاح موقع بوابة التعليم الأساسي في القاهرة cairogovresults نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة من خلال الاتصال على الخط السريع للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بأن نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة ستكون متاحة في جميع الإدارات التعليمية وفي المدارس، ويمكن للطلاب أيضاً التوجه إلى المدارس للاطلاع على كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة، كما يمكن الاستعلام عن إجراءات ومواعيد تقديم التظلم لنتيجة اعدادية القاهرة بداية الأسبوع المقبل.

لمن يتعذر عليه الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، يمكن ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس وسنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فوراً.

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