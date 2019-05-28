نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة برقم الجلوس والاسم “دور مايو”

في ظل ترقب إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات بالمحافظة، فقد قمنا بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادات الإعدادية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن اعتماد نتائج طلاب الثالث الإعدادي بالمحافظة من جانب معالي المحافظ، كما تم إطلاق كشوف الطلاب الأوائل البالغ عددهم (99) طالباً وطالبةً.

وبعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة والإعلان عن ذلك رسمياً، فقد بلغت نسبة الطلاب والطالبات الناجحين 82%، وسيتم إتاحة الشهادات بالمدارس قريباً بمشيئة الله تعالى، كما يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الرسمي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نُرفق رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الرسمي من أجل التيسير على الطلاب والطالبات عند الإطلاع على النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم السبت بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي الجاري “مايو 2019″، وقد حرصت المحافظة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات والاطمئنان على اللجان الامتحانية التي سيتم أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بها، حيث تفقد سيادة المحافظ اللواء خالد عبد العال مقار الامتحانات وكان يرافقه في هذه الجولات التفقدية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الأستاذ محمد عطية للاطمئنان على حُسن سير اللجان ومدى استعداد اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات.

وأفاد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأنه يستطيع الطالب أو الطالبة الحصول على الشهادة من خلال الذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها فور الإعلان الرسمي عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الفصل الدراسي الثاني، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية، أو عن طريق دخول موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، ومن ثم الحصول على بياناً بالدرجات.

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أما عن عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018-2019 الدور الأول فقد بلغ 161328 طالباً وطالبةً تم توزيعهم على 695 لجنة امتحانية باليوم الأول من الامتحانات، وقد قام حوالي 15 حالة بأداء الاختبارات في مستشفى 57357 جميعهم من أبناء محافظة القاهرة، في حين انتهت امتحانات الترم الثاني يوم الخميس بتاريخ 16 مايو 2019م، وفور الإعلان الرسمي عن إتاحة نتائج الطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يمكنكم الاستعلام عنها مباشرةً برقم الجلوس من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الرسمي المرفق بالتالي:

بوابة نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة الرسمية.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، أو الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بالأقصر، أو الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الثاني من العام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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