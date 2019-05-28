نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 الرسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وذلك لتوفير رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الرسمي لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية، وذلك لعلمنا التام بمدى صعوبة هذه المرحلة على أولياء الأمور والطلاب والطالبات، فهم ينتظرون إعلان المديرية الرسمي لنتائج الشهادة الإعدادية لمعرفة وجني ثمرة تعبهم واجتهادهم طوال الفصل الدراسي.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية الأستاذ “مختار شاهين” قد قام بإصدار تعليماته وتوجيهاته لـ مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية الأستاذة “سناء دراز” من أجل القيام بتفقد لجان التصحيح الخاصة بشهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” يوم السبت الموافق لتاريخ الثامن عشر من الشهر الميلادي الجاري، وذلك للوقوف على مدى سير العمل في لجان تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات، ومن خلال موقع نجوم مصرية نرصد أخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية لتوفيرها لمتابعي موفعنا موقع نجوم مصرية، بالإضافة إلى إرفاق رابط دخول موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

قامت الأستاذة سناء دراز مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتفقد لجان تصحيح أوراق الإجابات بناءً على توجيهات الأستاذ “مختار شاهين” وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بتاريخ 18 مايو 2019م، حيث قامت بالمرور على لجان رصد الدرجات للشهادة الإعدادية بمرافقة الأستاذ أيمن سويد رئيس لجنة تقدير درجات الشهادة الإعدادية بالمديرية، وقد وجدت أن أعمال لجان التصحيح تسير بصورة طبيعية دون وجود أي مشاكل، وأن الأوراق تتم مراجعتها أولاً بأول على كل مظروف من قبل الموجهين المتواجدين بكل غرفة.

وفي يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 15 مايو 2019، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بعقد اجتماعاً يضم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية الأستاذ “حلمي عرفه”، والأستاذة “سناء دراز” وعدداً من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من أجل الاستعداد لعمل امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني “دور أغسطس 2019م”، ووجه سيادته بتسليم أوراق الامتحانات له بشكل شخصي لضمان السرية التامة لأوراق امتحانات الطلاب، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث يتم اعتماد نتائج الطلاب من جانب معالي المحافظ، ثم إتاحتها على موقع مديرية التربية والتعليم الإلكترونية الرسمية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الحصول على النتائج بعد إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة، وإليكم رابط دخول موقع المديرية الرسمي من خلال التالي:

بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الرسمية.

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