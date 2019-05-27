الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو منى فاروق كامل : فيديو مني فاروق كامل : فيديو فاضح لمنى فاروق الجزء الثاني : مشاهدة فيديو منى...

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وعقبت منى فاروق على الفيديو على صفحتها على الفيس بوك "الناس الي عماله تنتقد فيا انا عملت كده عشان كنت مهدده بالقتل والله العظيم انا كنت تحت تهديد السلاح واتصورت غصب عني يعني واحده مكاني كانت هتعمل ايه اقسم بالله العظيم انا كنت تحت تهديد السلاح ومكنش في ايدي غير اني اعمل كده وهو ربنا هيحاسبه مكنتش عارفه انه هيتغدر بيا ومسيركم تعرفه الحقيقه ربنا عارف الحقيقه انا بجد مظلومه كمية الهجوم بتفكرني بمسلسل ادم في اخر حلقه مات مظلوم عشان كان بيدافع عن نفسه حسبي الله ونعم الوكيل".