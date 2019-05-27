شاهد: الحلقة 22 الثانية والعشرون من مسلسل حضن الشوك- مناير ترفض اختيار مريم

مناير تواجه زوجة أبيها مريم بعد خطتها لتزويجها ويوسف يصارع الوقت لخطبة مناير فهل ينجح؟ الحلقة 22 الثانية والعشرون من مسلسل حضن الشوك تكشف عن ذلك على شاشة قناة روتانا خليجية مع أبرز نجوم الخليج.

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في الحلقة السابقة تكتشف فاطمة "الهام الفضالة" حقيقة نسب مناير وتطلب من ابنتها تهاني الابتعاد عنها وعدم مجاراتها، فتبدأ تهاني بالابتعاد عن مناير، ويبدأ يوسف بالطلب من والده اقناع والدته بخطبة مناير.

والدة يوسف تصر على تزويجه تهاني وعدم احراجها مع فاطمة، كما يستمر مساعد "إبراهيم الحربي" بخطته لتخريب عمل إبراهيم.

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مزيد من المفاجآت في الدراما الكويتية حضن الشوك المقتبسة عن قصة حقيقية لفتاة تضيع من والدتها عقب غزو الكويت لتعود بعد سنوات للبحث عنها في سلسلة من المواقف الاجتماعية.

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.