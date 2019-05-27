الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل بروفا HD كاملة

يستمر مسلسل بروفا في الحلقة 22 الثانية والعشرين بالكشف عن تطوراته على صعيد آخر المستجدات والأحداث والعلاقة الغرامية التي ستشرق بين "ماجد" أحمد فهمي و"ليال" ماغي بوغصن، والتي بدورها تمنعه من العودة إلى مصر والبقاء في لبنان، ويستمر المسلسل بث حلقاته ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 22 من مسلسل بروفا هنـــــــا

تكشف الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل بروفا عن العلاقة الرومانسية التي ستبدأ ما بين ماغي بوغصن وأحمد فهمي بعدما استنفذت كل الطرق للتقرب إليه والحصول على قلبه، بمساعدة صديقها وسام الذي تشاركه أحداثها اليومية.

كما وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل بروفا محاولة أحمد فهمي للتقرب من ماغي بوغصن "ليال" بحضوره إلى شاطئ البحر الذي كانت تتواجد فيه برفقة "ايلين " و"وسام"، إلا أنه ينصدم من العلاقة المقربة التي تربط وسام وليال، ويعود بخيبته دون الإفصاح عن مشاعره.

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وفي المقابل تستمر زوجة أحمد فهمي "نورا" بمحاولة العودة إليه بمساعدة جدته "ليلى" مديرة المدرسة الثانوية الخاصة التي تعمل بها "ليال" كمدربة مسرح، بعدما طلبت الانفصال عنه بعد إفلاسه ولجوئه إلى لبنان بأحضان جدته.

ويستمر طلاب المدرسة الثانوية الخاصة بالانشغال بمشاكلهم الخاصة التي لا تنتهي، وكانت آخرها تورط أميرة مع الرجل الذي يتاجر "بالحبوب" في محاولة للتقرب منها عبر إرسالها له صورها الخاصة، ليهددها بهذه الصور في المستقبل في حال رفضت تلبية أوامره، مما يشعر أميرة بالندم الشديد، وتطلب المساعدة من صديقاتها.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.