شاهد: الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل خمسة ونص - أحداث نارية

يترقب الجمهور العربي ما تدور حوله أحداث الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل خمسة ونص، حيث يحدث صراع ما بين غمار "قصي خولي" وبيان "نادين نجيم" حول السلطة، كما ويشهد المسلسل نجاحاً على صعيد عرض قصته الدرامية ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 22 من مسلسل خمسة ونص هنـــــــا

يستمر "جاد" معتصم النهار بمرافقة نادين نجيم في مشاويرها الخاصة، وتتساءل حول بقائه حتى اللحظة برفقتها رغم المشاكل الحاصلة ما بينها وبين قصي خولي في الحلقة 22 من مسلسل خمسة ونص، إلا أنه يقول لها أن هذه طبيعة عمله وسيبقى بجانبها ليحميها ويدعمها ويلبي لها متطلباتها.

وما زالت نادين نجيم "بيان" في الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل خمسة ونص مستمرة بأعمالها الخيرية ودعم الفقراء ومعالجة المحتاجين من ذوي الدخل المحدود مجاناً برعاية من "الغانم" صديق والدها الذي رافقته منذ الصغر وتكفلت بعلاجه.

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وشهدت الحلقة السابقة " سوزان" رولا حمادة على غمار بأن يتحالف معها ضد زوجته " بيان" نادين نجيم، في مسلسل خمسة ونص إلا أنه يصر أن يحرق قلبها بسلب كل شيء منها وتدميرها، بسبب ما فعلته بالشراكة مع والده من مؤامرة لقتل والدته.

وشهدت الحلقة السابقة اعتراف غمار " قصي خولي" لوالده " الغانم" وهو في العناية المشددة بأنه السبب في مقتل أخيه رغيد ابن سوزان، وذلك انتقاماً لوالدته، التي تم رميها من "البلكونة" باتفاق من الغانم وسوزان والمتواجدين بالقصر للتخلص منها، ونسب تهم لها بأنها تعاني من اكتئاب حدا دفعها إلى الانتحار.

يشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.