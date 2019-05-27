وطن ع وتر 2019 الحلقة 22 الثانية والعشرين - ابو الخل السميع (شاهد كاملة)

نعرض إليكم في هذا اليوم، وطن ع وتر 2019 الحلقة 22 الثانية والعشرين عبر قناة رؤيا كوميدي يوتيوب، للفنان الفلسطيني الكبير عماد فراجين، حيث تحدث عن فكرة جديدة بشكل كوميدي ساخر كما كل حلقة تعرض في شهر رمضان 2019.

ظهر أبو الفراجين في الجزء الأول بعنوان "سريع سريع" مقتبس من فكاهة المكتبة، حيث يذهب للمكتبة هو وابنته المثقفة التي تجد حبيبها وهو يعمل في المكتبة وبينهم علاقة غرامية فيتبادلان كلام الحب بلغة المثقفين وأسماء مؤلفي الكتب لكن سرعان ما يكتشفها والدها.

أما الجزء الآخر بعنوان سريع سريع مقتبس من فكاهة مصيبة حيث يكون هو وزميله الشرطي على حاجز لا يكترثون للطريق لكن سرعان ما يظهر رجل يقود السيارة بشكل مسرع فيوقفانه للتحقيق.

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وهنا تكون الصدمة أن هاتفه في المنزل دون كلمة سر وزوجته في المنزل وأعرب لهم عن تخوه من أن يقع الجوال في يد زوجته، فيساعدنه بالوصول إلى المنزل خاصة من خلال تهيل سيره عبر الطريق.

أما المقطع الثالث بعنوان سريع سريع مقتبس من فكاهة وين الـ 500 ليرة؟ حيث يظهر أبو الفراجين في منزله وهو يبحث عن النقود في جيوب زوجته وابنه وفي كل زاوية بالمنزل دون جدوى.

وثم يذهب لمركز السشرطة ويطلب منهم أن يحققوا معه كي يعترف أين خبأ النقود فيقمون بصعقه بالكهرباء وما إلى ذلك لكن دون جدوى ومن ثم يهم بالعودة إلى المنزل لكن المحقق يرفض ويقول له "دخول الحمام زي خروجه؟ لازم تعترف عن مكانهم علشان ناخد الضريبة"

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