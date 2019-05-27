شاهد: مسلسل عذراء الحلقة 22 الثانية والعشرين - مخططات تراجيدية

وسط حالة من الترقب التراجيدي ينتظر آلاف المتابعين لحظة عرض مسلسل عذراء الحلقة 22 بطولة شجون الهاجري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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وتصاعدت وتيرة أحداث الحلقة 21 من مسلسل عذراء حيث تنجح الأخيرة في تنفيذ خطتها الأولي وهي إعادة حق روضة إليها وإعطائها حق حضانة ابنتها.

وبالفعل باشرت في الخطة الثانية حيث تمكنت من أخذ بيت سعاد وهي صاحبة أسماء، فيما لم يمل فارس ولم ييأس وطلب من عبد العزيز صديقه أن يخلصه من عذراء.

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إلا أن عبد العزيز أوضح في الحلقة 21 من مسلسل عذراء، كل شيء لعذراء وأخبرها بخطط فارس وطلب منها يومين لإثبات صحة كلامه وأن فارس يتلاعب بالشركة، فيما تمر والدة أحمد في أزمة بسبب إبلاغها عن مكان عذراء.

عندما علم أحمد بما فعلت والدته كان في شدة الغضب منها وفي نفس الوقت أخبرها أنه يحبها ولن يتخلى عنها، علمًا بأن عذراء تقيم في شقتهم القديمة التي تحمل ذكريات مؤلمة لها.

وجاء في الحلقة ذاتها من مسلسل عذراء ما يلي: "عند سماع أحد الجيران صوت بالشقة أتصل بالشرطة ولكن تم تدارك الموقف من قبل إبراهيم الذي أخبر الجار أن الموجود بالشقة ضيفه وبعدها ذهبت لطريقها".

وتدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.