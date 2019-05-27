مشاهدة مسلسل الهيبة الحلقة 22 زواج شاهين من منى

يحمل مسلسل الهيبة الحلقة 22 بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) وسيرين عبد النور (نور) أحداث قُبول ام جبل شيخ الجبل بأن يكون شاهين زوجاً لابنتها منى، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2019

لمشاهدة الحلقة 22 مسلسل الهيبة الحصاد

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وتضم الحلقة 22 مسلسل الهيبة الجزء 3 الست ناهد توافق على خطوبة شاهين لمنى، حيث يذهب صخر للجرود ويخبر أبن عمه شاهين بالموافقة، التي أتت بها سيرين عبد النور من الست ناهد.

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ويحمل مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 22، أحداث قيام يام غازي شيخ الجبل بالذهاب إلى قهوة الهيبة وتوجيه رسالة للأهالي.

وتعرض الحلقة 22 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة من تأليف باسم السلكا واخراج سامر برقاوي، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنان سيرين عبد النور