مشاهدة مسلسل زفاف بلا زوجين الحلقة 23 على ام بي سي بوليود

رغم أن شهر رمضان يعتبر موسم الدراما العربية، حيث يتنافس خلاله كل نجوم الوطن العربي، لكن خلال العام الجاري دخلت المسلسلات الهندية والباكستانية السباق الرمضاني من خلال أكثر بعض المسلسلات التي يتم عرضها على قناتي "إم بي سي بوليوود" و"زي ألوان".

الحلقة 23 من مسلسل زفاف بلا زوجين اضغط هنــــا

مملكة الحب: المسلسل مصنف على أنه رومانسي تاريخي من بطولة النجم الهندي أشيش شارما الذي عرفه الوطن العربي باسم "رودرا" بعد نجاح مسلسله "حبيبي دائما"، والذي شاركت في بطولته النجمة سانايا إيراني، ويعرض المسلسل مرتين خلال اليوم ويعتبر توقيت عرضه الموافق لوقت السحور من أهم مميزات تحقيق نسبة مشاهدة عالية.

أضيئي ليلي: بطولة النجوم مونيب بات وأيزا خان وأريبا حبيب، وتم عرضه في باكستان لأول مرة في فبراير/شباط ٢٠١٩، وعدد حلقاته ٢٨ حلقة، لذلك يعتبر عرضه خلال شهر رمضان الوقت الأمثل نظرا لحلقاته القليلة وهو دراما رومانسية تظهر الكثير من العادات والتقاليد الباكستانية.

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زفاف بلا زوجين: عدد حلقاته ٣٠ حلقة وهو دراما عائلية، وصنف كأفضل مسلسل باكستاني لعام ٢٠١٨، وعرض في باكستان والهند يونيو/حزيران الماضي، ومن بطولة نجم باكستان الأول فرحان سعيد وشاركه البطولة نبيل زبيري وإكرا عزيز، ويتم عرض المسلسل خلال ٣ مواعيد مختلفة على قناة "إم بي سي بوليوود".

قبول: بعد نجاح 4 أجزاء عرضت في الوطن العربي خلال ٣ سنوات جاء موعد الجزء الخامس من المسلسل الهندي "قبول" ليتم عرضه على شاشة زي ألوان في شهر رمضان، وهو دراما اجتماعية مليئة بالأحداث المثيرة من بطولة النجوم راكيش واشيست، وكاران سينج، وسوربهي جيوتي، وكيتيكي كادام وينضم كبطل للجزء الخامس النجم كرانفير بوهرا.

مكانك في القلب: تعرض قناة "زي ألوان" الجزء الثالث من المسلسل الهندي الرومانسي "مكانك في القلب" بعد نجاح مدوٍّ للجزءين السابقين وقصة الحب الشهيرة بين أبهي الذي جسد دوره شابير الهواليا وتانو التي جسدت دورها لينا جوماني ويتم عرض المسلسل يوميا بعد الإفطار وبعد الفجر.