شاهد: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 23 الجزء العاشر دواء العكيد راتب

في الحلقة السابقة من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر تتصاعد الأحداث في الحارة حيث تتبين براءة العكيد راتب من موضوع وصفة الدواء ويخرج من السجن.

وتعبر الصيدلانية ليلى عن حبها لراتب وهو يعدها بألا يتخلى عنها كما يخرج أبو بسام من السجن بعد أن أسقط فتحي عنه، ويعمل وجهاء الحارة وفي مقدمتهم الزعيم أبو عزام و المختار أبو رسمي والتاجر أبو نبيل على محاولة إيجاد حل بين أبو بسام وابن أخيه فتحي.

كما يقوم الزعيم بطلب يد شقيقة المختار لتكون زوجة لأبو جاسم كونها أرملة وهو يريد الزواج، وتشهد الحارة حدثا جديدا يتمثل بقيام " أبو معروف " بإشعال فتنة في الحارة وذلك نتيجة انزعاجه من " أبو النار.

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ويخبر شغيل الحمام سعدو بأن والده قد قتل في حارة الضبع وذلك خلال ذهابه لتوصيل الأموال للعكيد أبو شهاب وأن من قتله هو " أبو النار أو أن الأخير يعرف من قتله .

وتقوم الخادمة الصغيرة صفية بإخبار والدتها بان فخري قام بالاعتداء عليها وأنه نال مراده منها فتعيش الأم نوبة حزن شديدة، وأحداث كثيرة وشيقة تشهدها الحلقة مع اقتراب حبكة النهاية من المسلسل المثير للجدل باب الحارة.

مسلسل باب الحارة ١٠ من تأليف الكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة السورية، وعدد من الوجوده الجديدة.