مقدار زكاة الفطر 2019 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ 13 جنيها، حيث تعد زكاة عيد الفطر 2019 من أكثر الأمور التي يبحث عنها المسلمين في كافة بقاع الأرض المختلفة من كل حدب وصوب.

ويريد الميلمون من خلالها التقرب إلى الله بكافة العباداتـ حيث أننا في الشهر المبارك الفضيل، التي يحرص به كافة المسلمين على أداء كل ما يرضي الله، من أداء الصلوات في ميقاتها، والالتزام بالعبادات والعادات التي ترضي الله عنهم، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، لذا سنقدم لكم موعد زكاة عيد الفطر وأيضًا قيمة الزكاة.

وتم التنبيه على جميع مساجد مصر بما جاء فى فتوى تحديد زكاة الفطر لهذا العام، لتوحيد خطاب المساجد حيث يجب إخراجها لكافة المسلمين بشروط، وفى خطوات، كالتالى:

1 - تحددت قيمة الزكاة 13 جنيها للفرد.

2 - يتم إخراجها على من بلغ شهر رمضان حتى لو كان طفلا رضيعا.

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3 - تتلاقاها مساجد مصر إما فى صناديق النذور والتبرعات أو فى 3 حسابات بنكية.

4 - بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف.

5 - بنك الزكاة والصدقات المصرى يتلاقاها نقدا أو عبر حسابه.

6 - تم تحديد القيمة أخذا برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.

7 - توحيد الرأى سببه عدم استغلال الجماعات المساجد فى جمع الزكاة المبالغ فيها.

8 - إخراجها بقيمة مالية سببه التيسير على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.