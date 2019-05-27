تراند اليوم : شاليمار تعلق على هرتلة ياسمين الخطيب

كتبت : شيرين عصملي

خرجت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي عن صمتها، وعلقت على تصريحات ياسمين الخطيب النارية ضد زوجها المخرج خالد يوسف، من خلال منشور خطف الأنظار على الفيسبوك، وكانت زوجة خالد يوسف نشرت صورة تجمعها مع زوجها وعلقت عليها قائلة: “القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي”، الأمر الذي تم ربطه مع تصريحات ياسمين الخطيب ضد المخرج.

وكانت ياسمين الخطيب أطلقت تصريحات نارية عن فترة زواجها من خالد يوسف، وذلك خلال وجودها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة”، حيث وصفت هذه الزيجة باللعنة التي تطاردها، وأنها لا تعتز أبداً بارتباطها به وليست متشرفة على الإطلاق، على حد وصفها.

وأكدت ياسمين الخطيب أنها “ليست خطافة رجال”، وزواجها من خالد يوسف جاء في فترة انفصاله عن زوجته الحالية شاليمار شربتلي، وأنه كان يسافر وقتها إلى باريس بحجة زيارته لابنته هناك، إلا أنها خدعت فيه، كما أشارت ياسمين الخطيب إلى أن زواجها من خالد يوسف لم يكن سرياً، ولهذا فهي ليست مضطرة لتسريب أي صورة لكي تعلن زيجتهما، مشيرة إلى أن الصورة المسربة لهما كانت من حفل رأس السنة في الجونة عام 2017.

وبعد انتهاء عرض حلقة ياسمين الخطيب، أكد المخرج خالد يوسف أنه سوف يقاضي قناة القاهرة والناس بعد الادعاءات التي صدرت على شاشتهم ضده، وتحديداً من قبل برنامج “شيخ الحارة” ومذيعته وضيفتها، وتم الخوض في سيرته والتشهير به، مع سرد أكاذيب في محاولة للنيل منه، من خلال ادعاء بزواجها منه، وأن كل ما قيل لن ينال أبداً من علاقته مع زوجته وأم ابنته.