عاجل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اخر العام 2019 بنسبة نجاح 82% بوابة التعليم الأساسي |...

ادخل على موقع مديرية والتعليم بمحافظة القاهرة

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجتة.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

فتظهر النتيجة وبالتوفيق للجميع

اعرف نتيجتك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية

الان ومن خلال موقعنا نجوم مصرية، اعرف نتيجتك اكتب في التعليقات رقم جلوسك وسوف نقوم باستخراج نتيجه الطالب، وندعوا الله ان يوفق أبناءنا الطلاب يحصلون على المجموع الكبير، ولكى تتمتع بخدمة موقع نجوم مصريه فى جلب النتائج تواصل معنا من خلال التعليقات فى الاسفل واذكر رقم جلوسك.

نتيجة إعدادية القاهرة

أبناءنا الطلاب فى محافظة القاهرة ينهون امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن بعدها يتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب حيث انه يتم تصحيح أوراق الإجابات، كل يوم على حد بعد انتهاء وقت اللجان وبعد انتهاء عمليات التصحيح تتم المراجعة و وتجميع الدرجات ورصدها فى الدرجات فى كشوفات ثم تجميعها ، وطباعة الكشوفات الخاصة بالدرجات واعتمادها من السيد محافظ القاهرة ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وتتم كل هذه الخطوات خلال أيام قليلة من الان فتابعونا وسنعلن عن ظهور نتيجة الإعدادية محافظه القاهرة .

اكتب رقم جلوسك فى تعليق بالأسفل وان شاء الله خلال ايام بسيطه تظهر نتيجة إعدادية القاهرة فتابعونا.

أيام بسيطة وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة خلال أيام من انتهاء الامتحان فتابعونا اكتب اسم مدرستك ورقم جلوسك واحصل على نتيجتك ان شاء الله.

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مازلنا فى انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي ، حيث لم تفعل روابط نتيجة الإعدادية بعد على بوابه التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة في انتظار اكتمال أعمال الامتحانات ورفع النتائج إلي السيد محافظ القاهرة لاعتمادها فتابعونا.

فى انتظار اعلان اعتماد نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة فى اى وقت خلال الأيام التالية فتابعوا لتفعيل رابط الاستعلام او اكتب رقم جلوسك فى تعليق وسنرد عليك بالنتيجة

نتيجة الاعدادية على التلفون الارضى

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية على الخط الارضى 09000100 الذي وفرته محافظة القاهرة للاستعلام نتيجة اعدادية القاهرة.

قد نواجه بعض الصعوبات فى استخراج النتيجة ولهذا يرجى الانتظار حتى يعمل الموقع حيث يبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة الاف الطلاب.

سيتم تفعيل رابط نتيجه الشهاده الاعدايه بالقاهرة خلال الفترة القادمة فتابعونا او اكتب رقم جلوسك وانتظر اشعار الرد بالنتيجه الف مبروك مقدماً للجميع

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