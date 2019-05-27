تراند اليوم : pdf نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ.نتيجة الشهادة الاعدادية 2019...

مصر -الخليج 365

متابعينا الكرام ننشر لكم نتائج الصف الثالث الاعدادي في جمهورية مصر العربي .محافظة كفر الشيخ ,وكما اعلن الدكتور اسماعيل طه يوم الاحد في محافظة كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الاعداية بمحافظة كفر الشيخ وكما حضر اعلان وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة بثينة كشك.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 52 ألفا و333 طالبا، تغيب منهم 714 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 51 ألفا و619 طالبا، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالبا، تغيب منهم 114 طالبا، وحضر منهم 1145 طالبا، ونجح منهم 1122 طالبا، بنسبة نجاح 97.99%.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية 24 طالباً وطالبة، وترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاءت كتالى “بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم ، مطوبس، الرياض ، الحامول، دسوق، بلطيم ، برج البرلس “.

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك.

كما قام المحافظ بتقديم التهنئة للطلاب على النجاح والتفوق، مؤكدًا دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لدعم العملية التعليمية.

حضر المؤتمر محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، و أيضا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك، و تم خلاله الاعلان عن كافة تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادى أخر العام، كما تم الاعلان أيضا عن أسماء اوائلطلاب اعدادية كفر الشيخ.

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وكما ينشر لكم موقعنا الاخباري الخليج 365 .نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

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تم إعلان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الطلاب الإلكترونية اليوم السابع مصراوي فيتو الوطن، بعدما اعتمدها سيادة المحاظ بنسبة نجاح تجاوزت 82% بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتائج الامتحانات

شهادة النتيجة الاعدادية في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس تمثل الشغل الشاغل لتفكير الطالب وأولياء الأمور، يبحث الجميع عنها هنا وهناك، رغبة في الاطمئنان على المجهود الدراسي الخاص بهم طوال العام الدراسي، لذلك نوفر لكم من خلال هذا المقال متابعة لحظية على مدار الساعة لكل ما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ اليوم السابع بالدرجات.