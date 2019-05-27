موعد عيد الفطر 2019 في المغرب

أفادت المبادرة المغربية للعلوم والفكر، في بيان لها أن يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل هو أول أيام عيد الفطر في المغرب، وأن الرؤية بالعين المجردة ستكون واضحة لتوفر جميع الشروط ودون استثناء هذه المرة، في جميع المدن المغربية.

وأضافت الهيئة الفلكية المغربية، أن هلال شهر شوال سيرى في جل الدول العربية والإسلامية مساء الثلاثاء 29 رمضان 1440، حيث ستتقلص نسبة الخلاف بين توقيت العيد في هذه الدول.

وأشارت الهيئة إلى أن الهلال سيظهر بمجرد غروب الشمس بمدينة فكيك عند الساعة ال 07:19 حسب التوقيت المحلي، باعتبارها أول مدينة تغرب فيها الشمس، بينما ستكون الرؤية واضحة بالعين المجردة في جميع المدن المغربية.

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