شبكة أمريكية تعلن بث مسلسل ما وراء الطبيعة

أعلنت شبكة نيتفلكس، الأمريكية، المتخصصة في خدمات البث التليفزيوني، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن عرض مسلسل ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ليصبح ثالث مسلسلات نيتفلكس الأصلية من الشرق الأوسط.

والمسلسل سيكون من رؤية المخرج والمنتج التنفيذي عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي، كما يعد أول عمل مصري يتم اقتباسه من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وأعرب المنتج محمد حفظي عن سعادته بتحويل مثل تلك الرواية- التي تعد من الروايات المفضلة له- إلى مسلسل، وبتعاونه مع شبكة «نيتفلكس»، قائلا: «فخور بالتعاون مع نيتفلكس لتطوير روايات ما وراء الطبيعة القريبة إلى قلبي".

وأضاف: " أنا متحمس للتعاون مجددًا مع صديقي وزميلي المخرج عمرو سلامة. وأنا واثق أننا سويًا بالتعاون مع نيتفلكس سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل رائع يليق بالدراما المصرية والعربية".