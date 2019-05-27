مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 21 الحادية والشعرين حصريًا كاملة HD – حكمت يهدّد هلال

تشتعلُ أحداث مسلسل "الحرملك" مرةً أخرى في الحلقة 21 الحادية والعشرين، وتطفو على السطح تفاصيلَ جديدة كان يلفّها الغموض والضبابية، ونشهدُ في هذه الحلقة حكمت يهدّدُ هلال، لكن ماذا بعد؟ تابعوا الحلقة كاملة لتعرفوا الإجابة.

ونعرضُ لكم اليوم الاثنين، حصريًا الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل "الحرملك" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل الحرملك كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويحظى مسلسل "الحرملك" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي.

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ويحملُ لواءُ البطولةِ في "الحرملك" النجم السوري جمال سليمان، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع النجوم السوريين والعرب، أبرزهم: سلافة معمار، وعبد الهادي الصبّاغ، وسلمى المصري، وأحمد فهمي، ودرة، وهبة نور، وباسل خيّاط، وقيس الشيخ نجيب، وباسم ياخور.

وتدورُ أحداث مسلسل "الحرملك" حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.

ويشارُ إلى أنّ الحرملك يأتي ضمن المسلسلات السورية الدرامية التاريخية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، وينافسُ بكلّ قوةٍ وثقة في الماراثون الدرامي الذي تخوضه مئات المسلسلات الخليجية والعربية.