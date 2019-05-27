تراند اليوم : رانيا يوسف بعد الفيديو الإباحي لخالد يوسف: بنتي ضربت زميلها – فيديو

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن الفيديو الإباحي الذي انتشر للمخرج خالد يوسف مع راقصة تشبهها، وجعل عدداً كبيراً من الجمهور يعتقد أن هي من ظهرت في الفيديو ويهاجمونها ظلماً.

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نفت صلتها بالفيديو نهائياً، خلال حلولها ضيفة على برنامج (شيخ الحارة)، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، ويخرجه اللبناني ميلاد أبي رعد، ويعرض عبر قناة (القاهرة والناس)، وقالت: (بنتي ضربت زميليها عشان عرض لها فيديو إباحي وقال لها دي مامتك، الفيديو نزل للمخرج خالد يوسف مع حد تاني واتقال إن دي رانيا عشان أنا Trend، وشعري أسود زيها وهيتشاف أكتر لو اتقال إن دي رانيا يوسف، رغم أن في ناس كتير شعرها أسود كانت على علاقة بالمخرج خالد يوسف، لكن إسمي أنا اللي إتقال).

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تابعت: (أنا ماليش دخل بالفيديو وأنا قدمت بلاغ للنائب العام إن اسمي اتحط على حاجة أنا ماليش دعوة بيها).

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