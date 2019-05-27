يترقب طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم، نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء 2019 بكل شغف، حتى يطمئن الجميع على نتائجهم وترتيب أمورهم في الاتجاه إلى التعليم الثانوي بشقيه العام والفني بحسب المجموع والرغبة، فكل فرع منهم له طبيعته، فيميز الثانوي العام بطريق مفتوح للتعليم الجامعي والدراسات العليا، والتعليم الفني طريق مختصر لسوق العمل واكتساب مهارة ومهنة تعتبر مجال مضمون للرزق .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء 2019

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018 ، عن الفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح بلغت 81.3% ، بحسب وكيلة وزارة التربية والتعليم في المحافظة، المهندسة ليلى مرتجي، مشيرة إلى أن عدد من تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية هذا العام 8316 طالبًا وطالبة نجح منهم 6760 طالب وطالبة على مستوى المحافظة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء 2019

يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء 2019 ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمديرية، وذلك بالضغط على الرابط التالي : ( إضغط هنا )

وذلك بإدخال رقم جلوس الطالب وإظهار النتيجة .

ملاحظة هامة :

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أكدت المهندسة ليلى مرتجي، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن موقع المديرية الإلكتروني عبر شبكة الانترنت يوجد به عطل عارض، وجاري إصلاحه، وبمجرد الانتهاء من صيانته سوف يتم اظهار النتيجة فورًا .

أسماء أوائل محافظة شمال سيناء في الشهادة الاعدادية :

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