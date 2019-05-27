نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكتروني

يبحث الكثير عن نتيجة الثانوية الازهرية فى محرك البحث الشهير “جوجل”، ويعيش طلاب الأزهر فى المرحلة الثانوية وأولياء الأمور حالة فى قلق وتوتر، فالمرحلة الثانوية تعد أهم مرحلة في التعليم لأنها ستحدد وجهتك الجامعية ومستقبلك المهني، ولذلك كان من المهم كتابة هذا المقال حتى نعرض نتيجة الثانوية الازهرية لأبنائنا الطلاب فور ظهورها.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

بدأت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2019، وقد بدأ الطلاب بأداء امتحان مادة الفقه، وبعدها مباشرة يؤدى الطلاب امتحان مادة المنطق الحديث، وجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الازهرية تبدأ من اليوم حتى 29 يونيو القادم، ويؤدى الإمتحانات 103 آلاف و67 طالبا بالقسم الأدبي و51 ألفا و887 بالقسم العلمي.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

ننشر لكم جدول امتحان الثانوية الازهرية علمي وأدبي 2019 حيث يبدأ الطلاب الإمتحانات يوم الأحد 26 مايو حتى يوم الثلاثاء 25 يونيو، هذا بالنسبة للقسم الأدبي أما القسم العلمي يبدأ امتحاناته يوم 25 مايو وينتهي 29 يونيو.

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نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال كافي، وسنرد على كافة الاسئلة التى وردتنا بالتعليقات فى أقرب وقت

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