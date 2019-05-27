تراند اليوم : بالفيديو - نجمة مصرية في أجرأ حديث عن خالد يوسف ومرضها النفسي!

فيما لا تزال قضية الفيديوهات الفاضحة وارتباطها بشكل مباشر بالمخرج خالد يوسف مطروحة، تحدثت الفنانة وفاء عامر عنه ومدحته في كلامها واكدت استعدادها للعمل معه في أي عمل سينمائي.

وشددت في لقاء تلفزيوني انها مستعدة للعمل مع يوسف رغم كل الظروف "لأنه بصراحة هو صاحب فضل علي"، لافتة الى ان هذا كان السبب الاول لقبولها بحجم دورها الصغير في "كارما" بعد فيلمها "كف القمر".

واثارت وفاء ضجة كبيرة بعد اعلانها عن مرضها النفسي وذهابها بين الحين والآخر لطبيب مختص، وقالت: وقالت: "جميعنا مرضى نفسيون، وأنا كمان بروح لدكتورة نفسية، وعلشان المخزون اللي بشوفه والشغل ببقى محتاجه أفضي عند دكتور نفسي".