لماذا بكت مي البلوشي على الهواء مباشرة؟

عبرت الفنانة الكويتية مي البلوشي عن حزنها لتذكر حادث ابنتها سعودة منذ أعوام في أحد برامج المسابقات على التلفزيون الكويتي واصفة معاناتها بالأليمة وبأنها من أسوأ أيام حياتها فيما لم تصرح عن تفاصيل الحادث بشكل دقيق.

وأوضحت البلوشي على شاشة قناة الكويت الرسمية:" ما أدري كإن ظهورها معاي أصابها بالعين.. كنا وايد مستأنسين والناس طايرة بيها فكانت الأنظار كلها علينا".

وتابعت:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وكنا كلنا واقفين معاها ومساندنها.. للأمانة أختها شيماء ما كانت تفارقها ثانية واحدة".

بينما علقت سعودة على هذا قائلة: "عقب الحادث كل شي فيني تغير تفكيري تغير وأسلوبي تغير.. وهذا الحادث كان نقلة كبيرة زادت من وعيي بشكل كبير".

وصرحت مي البلوشي عن معاناتها مع المنتجين خلال السنوات الماضية، موضحة أن هذا الموضوع كان له دور كبير في عدم تواجدها الدائم في الدراما مشيرةً إلى أن المنتجين تسببوا في قطع رزقها، بسبب اتفاقهم معها على العمل ما يجعلها تعتذر عن أي عمل آخر، ثم تفاجأ باعتذارهم لها دون أي أسباب، بحسب "فوشيا".