رنا هويدي,خالد يوسف,رنا هويدى,رنا هويدي وخالد يوسف,رنا هويدي لايف,رنا هويدي مع خالد يوسف,خالد يوسف ورنا هويدي,رانا هويدي,رنا هويدي و خالد يوسف,فيديو رنا هويدي,رانيا يوسف,شيما الحاج,فيديو خالد يوسف ورنا هويدي,خالد يوسف و رنا هويدي,منى فاروق المصدر - موقع elfann إنتشر مؤخراً العديد من الأخبار التي أكدت إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية رنا هويدي لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية "الفيديوهات الإباحية" مع المخرج خالد يوسف، وهو بأمر من النيابة العامة.



وبذلك تكون هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع يوسف، كما ضُبط في حقائبها مبالغ مالية كبيرة.



من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية، واعتبروا أنها تعود لهويدي، ولكن حتى اللحظة لم تُكشف الحقيقة الكاملة وراء القصة.



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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : بالصور.. بعد أن ألقي القبض عليها ... تسريب صور جديدة فاضحة لـ رنا هويدي تؤكد هويتها من الفيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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