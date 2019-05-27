تراند اليوم : ياسمين الخطيب: مشفقة على بطلات فيديوهات خالد يوسف الجنسية

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها مشفقة جدًا على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف ولكنها غير متعاطفة معهم، مضيفة أنها





لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات أو تصويرها، حيث إن الفنانات اللاتي ظهرت في الفيديو أكدوا أن الفيديو تم تصويره في 2014 في الوقت الذي لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.





وأكدت الخطيب، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة " القاهرة والناس": "أنا أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس





كانت عارفة أنا متجوزة مين، بس الناس اتفاجئت بالصورة اللي اتسربت بتاعتي أنا وخالد يوسف، فكان لازم أوضح علاقتي بخالد يوسف كانت إيه بالضبط".





وأشارت إلى أن الصورة التي جمعتها بالمخرج لم تقم هي بتسريبها، "ممكن يكون هو اللي سربها ليه أنا؟"، موضحة أن هذه الصورة اتخذت خلال رحلة عائلية في الجونة والتقطها نجل خالد يوسف، رافضة ذكر اسم ابن خالد يوسف حتى لا تورط أبنائه، كما أنها لا تعتقد أن نجل خالد يوسف وراء تسريبها.





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