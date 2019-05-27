تراند اليوم : فيديو منى الغضبان مع خالد يوسف

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف ،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

أدلت سيدة الأعمال منى الغضبان ، مساء أمس، باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، في قضية " فيديوهات خالد يوسف " قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.

وأكدت "الغضبان" في أقوالها أمام النيابة، بأنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا.





وكانت النيابة العامة قررت حبس منى الغضبان، سيدة الأعمال، 4 أيام لتورطها في فيديو جنسي جديد مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

كان المحامي أسامة عبده زهران قال إنه يوم 15 ديسمبر سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.









وألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

ورحَّلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.





تغطيه صحيفة الوطن





أدلت منى الغضبان، سيدة الأعمال وخبيرة الطاقة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة أول مدينة نصر الكلية، برئاسة المستشار تامر العربي المحامى العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، مؤكدة أنها هي التى ظهرت في الفيديو الجنسي مع المخرج خالد يوسف.





وأضافت منى الغضبان أنها كانت متزوجة من خالد يوسف عرفيًا في 2015، كما أنها لا تعلم من الذي سرّب الفيديو، موضحة أن الفيديوهات قديمة لأنها كانت متزوجة من خالد يوسف وقتها، مشيرة إلى أنها تملك عقد الزواج العرفي وستقدمه للنيابة.





وتابعت أنها تعرفت على المخرج خالد يوسف في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا، قائلة إنه وعدها بتقديمها كوجه فني جديد في عمل سينمائي، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما.

وتمكنت مباحث الآداب من ضبط سيدة الأعمال منى الغضبان للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات جنسية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول



صحيفة الدستور



من هي منى الغضبان ؟











قررت النيابة العامة حبس منى الغضبان 4 أيام، على ذمة التحقيقات بسبب ظهورها فى فيديو جنسى للمخرج الشهير خالد يوسف.

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

وتمكنت مباحث الآداب من ضبط منى الغضبان للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات جنسية لها مع المخرج خالد يوسف؛ وبالعرض على نيابة مدينة نصر أول قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.





ونكشف عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن منى الغضبان بعد حبسها؛ بسبب ظهورها في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.





تُعرف منى الغضبان نفسها بأنها استشارى صحة نفسية بالطاقة الحيوية وخبيرة التفكير اللاوعي وباحثة في الطاقة غير المرئية ومتخصصة فى تنمية مهارات التفكير الإيجابي.





وهي حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دكتوراه في الصحة النفسية من جامعة نيوريوك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها سفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد ومديرة أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات.





كما أنها معالجة شعوري وممارسة معتمدة لتطوير الوعي وتحرير المشاعر واختبار الاستشارة الروحية، وممارسة لقراءة الخريطة الفلكية بعلم الألوان، وممارسة للتنويم الإيحائي.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات جنسية فاضحة للمخرج الشهير خالد يوسف، لتقوم إدارة الآداب بوزارة الداخلية بالقبض على الفنانتين منى فارق وشيما الحاج اللتان قررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.

فيديو مني الغضبان،مني الغضبان مع خالد،مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديو مني الغضبان مع خالد يوسف،فيديوهات مني الغضبان

