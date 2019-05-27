تراند اليوم : pdf رابط نتيجة الشهادة الاعدادية :نتيجة الصف الثالث الاعدادي ..نتيجة...

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك. ,وتم كشف عن نسبة نجاح الطلاب وهي 82.11%. ,وكما صرح الدكتور اسماعيل طه ان عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2019، 52 ألف و333 طالب وطالبة، تغيب منهم 714 طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 51ألف و619 طالب وطالبة، ونجح منهم 42ألف و385 طالب وطالبة، أما الإعدادية المهنية تقدم 1259 طالب وطالبة،تغيب منهم 114 طالب وطالبة،وحضر منهم 1145طالب وطالبة، ونجح منهم 1122 طالب وطالبة،بنسبة نجاح 97.99%.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

اعنلت وزارة التربية والتعليم فيي جمهورية مصر العربية عن نتائج الصف الثالث الاعدادي ,وذلك عقب لانتهاء من تقديم الطلاب لامتحانات عملت وزارة علي انتهاء التصحيح لاختبارات في اسرع وقت ممكن من اجل حصول الطلاب علي علامتهم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة من هنا

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب على النجاح والتفوق، مؤكدًا دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لدعم العملية التعليمية.

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