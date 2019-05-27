فيلم "قصص العابرين" يحصد افضل جائزة خلال توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية

حصل الفيلم العراقى "قصص العابرين" للمخرج قتيبة الجنابي على افضل جائزة فيلم روائي تجريبي خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية.

الفيلم جرى تصويره على مدى 30 عاما ويسرد حكايات المهاجرين الذين اضطروا لترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي وأصبحوا ضيوفا على بلاد غريبة.

وقال الجنابي لرويترز "سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة".

وتقدم الجوائز التي أقيم حفلها في قاعة سينما جامعة ريجنت في فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة وفقا ل"سكاى نيوز".

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وقال الجنابي "في الفيلم، كنت مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة في حدود 30 عاما".

وأضاف "الفيلم يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي 'الرحيل إلى بغداد' فيما سيكون القادم 'رجل الخشب' وهو في طور الإنتاج الآن".

وشارك فيلم "قصص العابرين" خلال العام الجاري والسابق في عدد من المهرجانات العربية والدولية بينما سيعرض مجددا في 15 يونيو بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.