تراند اليوم : زوجة خالد يوسف السعودية ترد على ياسمين الخطيب

علقت زوجة المخرج المصري خالد يوسف، الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي على تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب في برنامج (شيخ الحارة)، مع المذيعة بسمة وهبة، عبر قناة (القاهرة والناس).

نشرت شاليمار صورتها مع خالد يوسف وعلقت قائلة: (القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي).

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كانت ياسمين الخطيب، وصفت زواجها من خالد يوسف بأنه لعنة، وقالت: (لست (خطافة رجال) لزواجي من يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك).