تراند اليوم : غادة عبد الرازق: أحفادي غيروا حياتي ولن أجتمع مع هيفا

حلت النجمة المصرية غادة عبد الرازق اليوم ضيفة على برنامج (رسايل)، مع المذيعة جيهان عبد الله عبر إذاعة نجوم أف إم، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني (حدوتة مرة).

قالت: (المسلسل جديد وأقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، غيرت من شكلي لأشبه الشخصية كما رسمت صورتها في خيالي).

أما عن حياتها بعدما أصبحت جدة، قالت: (حياتي اتغيرت بأحفادي، وبحس إنهم حتة مني، وبيفكروني بنفسي لما باشوفهم بيقوفوا قدام المرايا ويرقصول ويغنوا).

وجهت رسالة للفنانة إلهام شاهين تعبر فيها عن حبها لها، وصرحت بأنه لا توجد خلافات مطلقًا بينهما، وأعلنت عن إعجابها بالراقصة سهير زكي وحبها الشديد لها.

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اعتبرت غادة أن مسلسل (السيدة الأولى) من أهم أعمالها التلفزيونية التي تفتخر بها كثيراً، كما تعتبر مسلسل (الكابوس) من أهم أدوراها خصوصاً أنها مثلت بأداء صادق فيه.

عند سؤالها هل يمكن أن تجتمع في عمل مع الفنانة هيفا وهبي، قالت: (هذا صعب الحدوث لأن كل منا له نجوميته الخاصة).

عن الأدوار التي تتمنى تجسيدها الفترة المقبلة، قالت دور حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما قد يحتاجا إلى إنتاج ضخم.