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تراند اليوم : تسريب صورة فاضحة لمذيعة MBC السابقة مع خالد يوسف

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية قيّل أنها تعود للإعلامية الضحية الخامسة للمخرج والبرلماني ، والتي تم إلقاء القبض عليها بأمر من النيابة العامة بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي .

وكانت قد كشفت بعض المواقع الفنية عن أن رجال أمن مطار القاهرة الدولي ألقوا القبض على مذيعة فضائية mbc مصر السابقة ، أثناء محاولتها إنهاء الإجراءات اللازمة لسفرها إلى الخارج ، حيث ضبطت وبحوزتها مبلغ مالي .

 

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صورة ” رنا هويدي ” بعد إجراء تعديلات عليها

كما كشفت بعض المصادر عن أن رنا هويدي اعترفت أمام النيابة العامة في مصر بأنها تزوجت من المخرج المصري بشكل عرفي وقد جاءت اعترافاتها مطابقة لاعترافات كل من الممثلتين وشيماء الحاج وسيدة الأعمال اللواتي تم توقيفهن ضمن فضيحة الفيديوهات الإباحية المنسوبة لـ خالد يوسف .

مواقع فنية

 

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