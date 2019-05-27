تراند اليوم : رابط نتائج السادس الابتدائي 2019 ..نتائج السادس ابتدائي 2019...

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حيث اعلنت المديرية العامة لتربية في مدينة العراق عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق ,

ويكاد جميع التلاميذ يصيبهم حالة من التوتر والقلق إنتظار الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الذي يعلن جميع نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2019 بجميع الدراسات العربية والإسلامية والكردية والتركمانية، قد تنهى جميع المحافظات بالعراق أعمال التصحيح بأوراق امتحانات السادس الابتدائي 2019 للدور الأول والتي لن تدوم طويلا من خلال لجان مخصصة وجهت وزارة التربية العراقية، وخلال ساعات سيتم حسم نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 بالدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول

وضحت أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بإعلان ومتابعة جميع أخبار التعليم ووزارة التربية العراقية أنه اليوم سيتم إعلان نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول جميع محافظات العراق عبر موقع النجاح وقناة التلغرام، ولكنها حتى الآن لم تعتمد نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 من قبل السيد الوزير محمد إقبال الصيدلي.

وكما اعنلت وزارة التربية والتعليم أن سيتم الاعلان قي وقت القريب عن نتائج الأمتحانات الوزارية للصف السادس الأبتدائي 2019 الفضل الدراسي الثاني في الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت ، نيوني ، واسط كربلاء القادسية، بابل ، كركوك ، وباقي المحافظات العراقية ، كاملة بشكل غير مركزي وحسب مديريات التربية في بغداد والمحافظات الأخرى ومن دون موعد محدد حيث كل تربية تكمل تصحيح الدفاتر الأمتحانية تعلن النتائج مباشرة بعد أسبوع أو أكثر.

نوفر لكم نتائج السادس الابتدائي محافظة العراق 2019 – الدور الاول

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روابط نتائج الساس الابتدائي -العراق

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

تلغرام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

صفحة الفيس بوك وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

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أخبار وزارة التربية والتعليم تلغرام من خلال ( الرابط التالي ) .