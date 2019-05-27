لوحة فنية بـ81 مليون دولار!

نيويورك/ وكالات/ أوردت "دار كريستيز للمزادات" أن لوحة "كومة تبن" (A Haystack) للرسام الفرنسي كلود مونيه بيعت بـ81.4 مليون دولار في المزاد في نيويورك يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعود هذه اللوحة إلى سلسلة أعمال تتألف من أكثر من 20 لوحة تحمل نفس التسمية. وقدرت هذه اللوحة قبل بداية المزاد بـ40 مليون دولار حيث سجل سعرها النهائي رقما قياسيا في ما يخص أسعار أعمال هذا الرسام.

وأصبحت لوحة "Rigid and Curved" للرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي سلعة ثمينة أخرى في المزاد المذكور حيث بيعت بمبلغ قدره 23.3 مليون دولار ما يعتبر رقما قياسيا للسعر المدفوع مقابل أعمال هذا الرسام المنتمي إلى المدرسة التجريدية.

كما بيعت في مزاد "دار كريستيز للمزادات" أعمال بابلو بيكاسو وبول سيزان وهنري ماتيس.