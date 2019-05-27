حقيقة الخلاف بين غادة عبد الرازق وإلهام شاهين

تحدّثت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، للمرةِ الأولى عن الخلاف الذي أشارت له أخبار وتقارير فنية بينها وبين مواطنتها الفنانة إلهام شاهين، مؤكدةً في تصريحاتٍ إذاعية، أنّه لا يوجد خلاف بينهما.

وقالت غادة: "لا يوجد حاليًا خلاف بينها وبين الفنانة المصرية إلهام شاهين، بسبب قيام الأخيرة بحذف مشاهد لها من فيلم ”خلطة فوزية“، معلقة: ”الموضوع ده فات عليه وقت طويل أوي وأنا بحبها وباحترمها كفنانة وكإنسانة جدًا“.

وأوضحت أن أكثر الأدوار التي تتمنى أن تجسدها دور الملكة ”حتشبسوت“و“شجرة الدر“، مشيرة إلى أنها تحلم بأداء هاتين الشخصيتين منذ بداية دخولها المجال الفني.

وقالت إن مسلسل ”السيدة الأولى“، هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر بها كثيرًا، فضلًا عن أنها تعتز بالدور الذي لعبته في مسلسل ”الكابوس“ لأنها اعتمدت على أدائها التمثيلي فقط وتخلت عن شكلها.

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وأكدت أن الانتقادات السلبية التي تعرضت لها في السوشيال ميديا، جعلتها أكثر حرصًا وحذرًا في أي شيء تنشره على حساباتها الرسمية، لكي تتجنب التعليقات الحادة والجارحة.

كما تطرّقت غادة عبد الرازق لموضوعٍ آخر، وكشفت عن سبب مشاركتها في مسلسل ”حدوتة مرة“، والذي يتم عرضه حاليًا على الفضائيات، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في الظهور بشكل وروح جديدين ومختلفة عن ما قدمته من قبل، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأضافت: ”كنت قاصدة أشوف غادة بشكل جديد ورح جديدة عشان كدة اشتغلت مع فريق عمل جديد، لأنه بيكون عندهم طموحات، ودي أول مرة أعمل دور شر مطلق.