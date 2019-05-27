قانون الذوق العام يضرم النار في شوارع السعودية

اظهر مقطع مصور قيام عناصر من الشرطة السعودية بضبط عدد من المواطنين بحجة مخالفة قانون الذوق العام في العاصمة الرياض فيما نفى المتحدث الامني باسم الشرطة شاكر التويجري تفاصيل الحادثة.

وقال التويجري:" بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عارٍ تماماً من الصحة".

وأوضح التويجري بأن عناصر الأجهزة الأمنية تواصل عملها في حفظ النظام وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

واشتعلت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بعدد كبير من التغريدات حول الممارسات التي يمنعها قانون الذوق العام.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قد وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام والمعروفة بقانون الذوق العام والتي تتضمن غرامة مالية تصل لـ 5000 ريال سعودي للمخالفة وتكرارها في كل مرة من تاريخ المخالفة الأولى.

ويتضمن قانون الذوق العام عدم الظهور في مكان عام بلباس غير محتشم او ارتداء ملابس تحمل صوراً مسيئة للذوق العام.

ويغرم قانون الذوق العام الكتابة على الجدران بدون تصريح ومحاولة إيذاء مرتادي الأماكن العامة باقوال او أفعال او تعريضهم للخطر، بحسب "CNN".

ويأتي مشروع لائحة الذوق العام كتعاون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة وتمنح الحق لمن وقعت عليه العقوبة بالتظلم أمام المحاكم المختصة.