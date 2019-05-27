أغلى ساعة تملكها امل العوضي بالآلاف

أظهرت الفنانة الكويتية امل العوضي انفعالها خلال استضافتها في برنامج غبقة سكوب أمس الأحد حين سألها الإعلامي علي أحمد عن سعر ساعة اليد التي ترتديها.

وحاولت العوضي الالتفاف حول السؤال بالإجابة بأن أغلي ساعة هي التي تقضيها مع ابنتها ليعود المذيع ويوضح السؤال بانه يقصد ساعة اليد وليس ساعة أخرى فتجيب: ألف دينار".

وتابع الاعلامي الحديث عن مقتنيات امل العوضي وقال:" الساعة التي في يدك فوق الـ10.. لماذا أنت لستِ صريحة؟".

وانفعلت الإعلامية والممثلة الكويتية، حيث أجابت:" الشيء أبداً ليس في قيمته.. والإنسان هو الذي يمتلك القيمة وليس نقوده.. لماذا أقول أرقام؟ احترام الناس واجب.. عيب الإنسان يتباهى في الذي يملكه.. بل يتباهى باسمه وإنجازاته وعمله وما قام به من أجل المجتمع.. ولكن الحين أنت تسألني عن رقم أطرحه أمام ملايين المشاهدين، فإن احترام المشاهد يدفعني لعدم التصريح"، بحسب "نورت".