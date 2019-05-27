بدأ كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط العمل الجاد عقب انتهاء طلاب الشهادة الاعدادية من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وانتهاء عمليات التصحيح، وذلك بالرصد والتجميع والمراجعة، حتى يتيح للطلاب أولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية 2019 .

إعتماد المحافظ لنتيجة الإعدادية في الاسكندرية 2019

اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 للعام الدراسي 2019/2018م بالمحافظة، حيث تعتبر محافظة الإسكندرية من أوائل المحافظات في إظهار النتيجة رغم أن أعداد الطلاب المتقدمين للإمتحان بلغ 80303 طالبا وطالبة، وهذا يدل على نشاط وجهد كبير من أعضاء الكنترول بالمحافظة، لإظهارها بكل دقة وسرعة خلال فترة زمنية وجيزة .

نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2019

حضر إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية لهذا العام الدراسي 2019/2018م، عدد 80303 طالبا وطالبة، نجح منهم 67646 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح للبنين 81.8٪، بينما كانت نسبة النجاح بين البنات 86.8٪، وهذه النسبة معتادة في معظم المحافظات في تفوق البنات على البنين في نسبة النجاح .

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نسبة النجاح في الإدارات التعليمية بالإسكندرية وترتيبها

وتفوقت إدارة الجمرك على جميع إدارات الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 99.2%، وجاء في المركز الثاني إدارة غرب بنسبة نجاح 91.28% .

نتيجة الشهادة الإعدادية في الاسكندرية 2019

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام من خلال الضغط على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019/2018م

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