نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية 2019

انتهت منذ أيام امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، ليبدأ بعدها مباشرة أعمال التصحيح والرصد تلتها عملية المراجعة، ليبدا الكنترول في أعمال الرصد والمراجعة النهائية وإعداد الكشوف بحسب أرقام الجلوس والإدارات التعليمة، تمهيدًا لرفعها على موقع المديرية .

موعد إظهار نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

بحسب مصدر في مديرية التربية والتعليم، ينتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية خلال ساعات، حيث يتم إعداد الكشوف النهائية لاعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واعتماد أوائل المحافظة، ليتسنى لكل طلاب الشهادة الاعدادية في المحافظة من معرفة نتائجهم، بعد ماراثون طويل من التحصيل في الفصل الدراسي الأول والثاني، ليتم الانتهاء من مرحلة التعليم الاساسي وتبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الثانوية بشقيها العام والفني .

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رابط الدخول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية 2019

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم فور اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل المحافظة أن يدخلوا على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، لمعرفة نتائجهم بعد إدخال رقم الجلوس، ليظهر لهم نتيجة كل مادة ومجموع المواد والحد الأقصى لكل مادة والمجموع الكلي، ليستطيع الطالب حساب نسبة المجموع المئوية ، ويتم ذلك من خلال الرابط التالي :

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ( إضغط هنا )

تهنئة الموقع :

يهني أعضاء موقع نجوم مصرية جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية للعام الدراسي 2019/2018 ، متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح .

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