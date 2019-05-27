تراند اليوم : خالد يوسف يهدد بإقامة دعاوى قضائية ضد بسمة وهبة وياسمين الخطيب

صرح المخرج خالد يوسف ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه كلف محاميه الخاص بتحريك دعوى قضائية ضد الإعلامية بسمة وهبة والكاتبة ياسمين الخطيب ضيفة حلقة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس.

وقال النائب خالد يوسف، إن برنامج شيخ الحارة ومذيعته اشتملت معظم حلقاته على الخوض في سيرته الشخصية والتشهير المتعمد به ولم يكن لدى مقدمة البرنامج غير "خالد يوسف" للخوض في عرضه وشرفه، ودفع ضيوف حلقاته لاستنطاقهم تصريحات مسيئة له وخاصة ضيفة الحلقة الأخيرة ياسمين الخطيب التي تحدثت بكم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل منه ومن أسرته بزعمها الزواج منه على غير الحقيقة، وأكد بانهم لم ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقته بزوجته وأم ابنتهما.

كما كلف، أيضًا، محاميه بإقامة دعاوى قضائية على كل من روج عنه أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يختلقون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب، وذلك على حد قوله، وأنه سيختصم في هذه القضايا الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة له، وأصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الأمور ويروجون للإشاعات من وحي خيالهم، دون معرفة ملابسات كل الأمور.