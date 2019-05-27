أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة شيخ الحارة

أطلت الإعلامية بسمة وهبة على جمهورها من أمام الحرم المكي بعد خبر استقالتها من قناة القاهرة والناس على خلفية الحلقة الأكثر جدالاً خلال موسم برنامج شيخ الحارة مع الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب.

وشاركت وهبة عبر حسابها على إنستغرام فيديو لها من داخل الحرم المكي وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارًا بوقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة لتجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو/أيار الجاري مع الممثل المصري ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني واتهامها بالعنصرية بعد كشف علاقة المصري بفتيات أفارقة والخوض فيها، وفقاً لـ "سبوتنيك".

Advertisements

وكانت بداية الخلاف بين بسمة وهبة وإدارة قناة القاهرة والناس بعد طلبها وقف عرض الحلقة الخاصة بياسمين الخطيب لتطرقها لأسماء شخصيات عامة إلا أنها فوجئت ببث الحلقة، لكنها توصلت مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة على "القاهرة والناس 2"، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من موقع الفيديوهات يوتيوب.

اقرأ/ي أيضًا: حقيقة إيقاف بسمة وهبة عن العمل

وكان المخرج السينمائي خالد يوسف أعلن مقاضاته فضائية القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومقدمته بسمة وهبة وضيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد.