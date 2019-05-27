“جلد إلكتروني” لاستشعار اللمس في الأطراف الاصطناعية

واشنطن/ سوا/ بعد عقد كامل من الدراسة نجح باحثون من جامعة “ستامفورد” في ولاية كاليفورنيا، بتحقيق طفرة كبرى، في محاولة تقليد الجلد الحقيقي، حيث ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن “جلدًا إلكترونياً” جديدًا يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من الأطراف الاصطناعية على استعادة حاسة اللمس.

التكنولوجيا الجديدة، تم ابتكارها خصيصًا للمرضى الذين لا يستطيعون الاستشعار باللمس، وتحديد درجة الحرارة من الأطراف الاصطناعية.

يتكون الجلد الإلكتروني من بلاستيك من طبقتين، أحدهما بها خاصية الاستشعار عن بعد، والأخرى تعطي الإشارات الكهربائية للخلايا العصبية.

وبناء عليه، عن طريق ضغطه على البلاستيك سيسمح للطرف الصناعي بتوصيل الكهرباء وإرسال الإشارات إلى الدماغ.