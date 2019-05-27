العثور على جثة “مصاص دماء” عمره 500 سنة مثقوبة بوتد (صور)

لندن / سوا / لاشك أن أسطورة مصاصي الدماء وفكرة الخلود، هي مجرد فكرة خيالية، استقطبت وراءها الكثيرين، الذين عاشوا تلك التجربة الوحشية.

فقد تم كشف النقاب عن هيكل عظمي لـ”مصاص دماء”، دفن في القرن الـ 16، والتي تم عرضها مؤخرًا في جناح متحف في شمال بولندا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، تم العثور على مجموعة من العظام قبل عامين في شمال بولندا، والتي لديها علامات تفيد بطقوس دفن مصاصي الدماء.

وقد قرر الخبراء، أن ذلك الهيكل الذي عثروا عليه في مقبرة قديمة في بلدة كامين بومورسكي، كان لأحد مصاصي الدماء، وكشفوا النقاب عن تلك النتائج في متحف “كامين” التاريخي، حيث يستعد المنظمون لإقامة معرض حصري ل

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وتم العثور على الهيكل العظمي مربوط من خلال الساق مع صخرة صغيرة في فمه.

وقال الخبراء، إن الحجر وضعت في فم القتيل لمنعه من عض أو مص دماء ضحاياه.

وأرجع الخبراء الساق المثقوبة وعظم الفخذ المثقوب بوتد، إلى رغبة القاتلين في منع مصاص الدماء من التسلق للخروج من قبره، وهو ما كان يتم عادة بدق المسامير الحديد.