5 أسئلة احذر أن تسأل غوغل عنها

نيويورك / سوا/ يعتبر غوغل من أهم محركات البحث في شبكة الإنترنت، فهو يكرس كل قدراته ليقدم لك نتائج عما تبحث عنه، إلا أن ذلك قد يضعك أمام لغم الفضول ، مهما كانت حاجتك للمعرفة، لا تسأل غوغل عما يلي:

1. كيف أخسر وزنا؟

هناك الكثير من المعلومات المغلوطة، والمواقع الخادعة التي تقوم بالنصب والاحتيال على الناس بتقديم حبوب عديدة لخسارة الوزن ووعود واهية قد تؤدي بك إلى المرض أو حتى في بعض الحالات إلى الموت.

2. لا تسأل عما قد يجرمك

من البديهي أن لا تسأل غوغل عن كيفية صنع قنبلة، أو ارتكاب جريمة من أي نوع، أو حتى كيفية تحضير المخدرات، فإن ذلك يعرضك للمساءلة القانونية.

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3. ما هي أعراض السرطان؟

في كل مرة تبحث فيها عن أعراض الأمراض التي تصيبك، ستصبح أكثر هوسا بها، وذلك لن يجلب لك سوى الشك والهم ووجع الرأس، لذا من الأفضل أن تستشير طبيبا.

4. من أنا؟

لا تسأل عن أي معلومات تتعلق بك، فقد لا يعجبك ما سيظهر لك، وفي معظم الأحيان كثير من مرتادي الإنترنت يميلون للافكار السلبية والشريرة، لذا قد تجد أن كثيرا من الناس يكتبون عنك ما لا يعجبك.

5. من هو أمير نيجيريا؟

هذا السؤال تكرر كثيرا في قاعدة معلومات غوغل، والسبب أن هناك طريقة للاحتيال غالبا ما تأتي للشخص على البريد الإلكتروني على شكل رسالة من أمير نيجيري يرغب بإعطائك أموالا طائلة في مقابل مادي صغير، لا ترد على هذه الرسائل أبدا، ولا ترسل أي أموال لأي شخص لا تعرفه.