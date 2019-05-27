المغرب.. تاجر مواشي يذبح شريكه بسبب 100 دولار

الرباط/سوا/ أقدم تاجر مواشي، صباح الأربعاء، على ذبح شريكه بالسوق الأسبوعي للفقيه بن صالح بالمغرب، بسبب خلاف حول مبلغ مالي.

وحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" المغربي، فإن التاجر وشريكه، اللذين ينحدران من إحدى الدواوير القريبة من مدينة الفقيه بنصالح، كانا يتواجدان في السوق الأسبوعي لبيع المواشي.

ونشب في البداية شجار بسيط بين التاجرين بسبب خلاف حول مبلغ 1000 درهم (100 دولار)، تحول إلى خصام وعراك، قبل أن ينسحب الضحية وهو ما استغله الجاني الذي استل السكين وذبحه بطريقة "داعشية"، على حد تعبير الموقع.

واعتقلت العناصر الأمنية الجاني، فيما جرى نقل جثة الضحية، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.