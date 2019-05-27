بدأ كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة السويس عمله بمجرد انتهاء امتحانات الطلاب في جميع المواد وتصحيحها ورصدها، لتبدأ عملية المراجعة وإعداد الكشوف بحسب الارقام السرية، تمهيدًا لتحويلها إلى ارقام الجلوس لكل طالب، وكان العمل على قدم وساق حتى يتم اخراج النتيجة بسرعة وبدقة متناهية لتطبيق ميزان العدل بين الطلاب جميعًا لإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019 .

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019، بكل شوق وشغف، للتعرف على النتيجة التي سوف تحدد مصير الطلاب، إما بالاتجاه إلى التعليم العام ومن ثم إلى التعليم الجامعي، أو الاتجاه إلى التعليم الفني، وأكدت سلمي الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس، إن كونترول الشهادة الإعدادية انتهى من أعماله، وتجرى عملية التجميع والرصد، وسيتم إعلان النتيجة الاثنين المقبل .

نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية عام 2019

قالت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس، أن نسبة النجاح لهذا العام سوف تكون مرتفعة، ومن المنتظر أن تزيد عن 75%، مشيرة إلى أن عدد الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام 10 آلاف و740 طالبًا وطالبة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019

يتسنى للطلاب غدًا الاثنين أن يتعرفوا على نتائجهم في الشهادة الاعدادية لمحافظة السويس 2019 ، وذلك بأرقام الجلوس من خلال الرابط التالي :

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019

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