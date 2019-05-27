السعودية: أحكام بالسجن بحق أكثر من 20 شخص بسبب حفل راقص

أصدرت محكمة الجزائية السعودية، في بريدة أحكام بالسجن والغرامة بحق أكثر من 20 رجل وامرأة بعد قيامهم بحفل راقص في استراحة خاصة.

وفي وقت سابق، أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تقدم وصلة رقص ختمتها بقراءة آيات من القرآن، وترتدي ملابس مكشوفة.

واستنكر رواد مواقع التواصل في العالم العربي من ظهور المغنية السعودية في مقطع الفيديو وهي ترتدي “توب أستومك” أسود، وسروالا بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، وذلك على خشبة مسرح فورم في أمريكا.

يشار إلى أن طرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وقررت الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحتراف الغناء.